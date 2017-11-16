NBA》公牛打鐵首節僅得7分 雷霆賞對手5連敗

魏斯布魯克拿下21分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場迎戰公牛，「CPR連線」三人合砍52分，其中魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿到全場最高21分，加上公牛隊首節只拿7分，終場雷霆以92比79贏球，近期三連勝後，雷霆隊戰績7勝7敗，勝率回到五成，而公牛則吞下5連敗。

公牛首節狂打鐵，只得到7分，第一節打完就落後雷霆20分，雷霆隊最後領先至終場，拿下勝利。此戰兩隊投籃命中率欠佳，雷霆隊全場72投26中，命中率36.1％，三分球30投8中、命中率僅26.7％；公牛全場75投26中，命中率34.7％。

魏斯布魯克全場13投6中、7罰7中，拿下21分、7助攻、5籃板、4抄截的全能成績。「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）全場10投3中、但罰球12罰11中，繳出18分、11籃板的表現。P.喬治（Paul George）15投4中、4罰3中，拿下13分；板凳出發的J.葛蘭特（Jerami Grant）則拿下15分。

公牛隊方面，馬卡南（Lauri Markkanen）16分、6籃板、2助攻、2抄截、1阻攻。替補的布萊克尼（Antonio Blakeney）16分、瓦倫泰（Denzel Valentine）13分；另外，雷霆全場有37罰32中，公牛隊則是20罰16中。

公牛波提斯（Bobby Portis）遭對手包夾。（美聯社）