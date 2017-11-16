NBA》詹皇砍31分助隊擊敗黃蜂 騎士勝率超過五成

詹姆斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在客場對上黃蜂，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）砍下全場最高的31分，洛夫（Kevin Love）也有22分，終場以115：107獲勝，騎士戰績來到8勝7敗，勝率高於五成。

半場打完騎士還以61：67落後，這是今年騎士在上半場完第11次落後對手，本季全聯盟最多；第三節靠詹姆斯、洛夫開啟反攻號角，三節打完反以88：84領先，最後一路領先至終場，騎士拿下三連勝。

詹姆斯此戰上場37分鐘，全場24投12中，繳出31分、8助攻、6籃板、2抄截、1阻攻的成績。洛夫全場16投9中拿下22分、10籃板，J.格林（Jeff Green）13分，柯佛（Kyle Korver）11分，J.R.史密斯（J.R. Smith）10分。

黃蜂方面，奇德吉克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）22分，沃克（Kemba Walker）20分，巴頓（Nicolas Batum）16分，蘭柏（Jeremy Lamb）13分，豪爾德（Dwight Howard）僅拿8分、5籃板；黃蜂隊此戰三分球26投6中，命中率僅23.1％，全場28罰19中，罰球命中率67.9％，也是輸球主因。

另外，自從「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）接手黃蜂成為老闆後，詹姆斯面對黃蜂的戰績來到24勝1敗，這是他面對聯盟各球隊中最佳表現。

詹姆斯（左）、豪爾德（右）。（美聯社）

豪爾德（左）、洛夫（右）爭搶籃板。（美聯社）