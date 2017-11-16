RS:X風浪板亞奧運積分賽 澎湖站首日賽事順利

澎湖成為風浪板亞奧運積分賽固定巡迴站，各國好手齊聚一堂爭取佳績。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕首度成為RS：X風浪板亞奧運積分賽巡迴站之一的澎湖，今日在觀音亭展開第一天賽事，由於考量明日無風、18日起將起9級以上強風，因此首日賽事增為3航次，讓觀音亭海面佈滿點點風帆壯觀場面，吸引許多民眾前往欣賞。

澎湖積極發展風浪板運動20年有成，終於爭取到成為亞奧運積分巡迴站之一，各國好手紛紛聚集澎湖，希望贏得佳績，爭取更多亞奧運積分，計有來自台灣、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓、印尼、美國、法國、澳洲、英國、南非、瑞典及俄羅斯等15國、 120人參賽。

由於亞奧運積分賽，攸關各國好手爭取亞奧運資格積分，澎湖成為常設比賽點，是澎湖發展風浪板運動20年來重大突破，台灣隊由澎湖奧運風浪板國手張浩領軍出賽爭取佳績，風浪板運動也成為澎湖冬季常見的海上運動項目，澎湖縣政府也在觀音亭北側興建帆船訓練中心，提供各國好手休憩及訓練場所，讓澎湖冬季不打烊。

首日賽事風浪在7級左右，相當適合運動賽事，因此選手精銳盡出，原本一天比2航次，由於氣象預報明日無風、18日起將吹起9級風，因此主辦單位臨時變更行程，一天競賽3航次，讓選手們盡情發揮，不少民眾都趕往觀音亭欣賞選手比賽的英姿，同時觀音亭堤防插滿參賽國國旗，也意外成為地標。

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觀音亭堤防插滿參賽國國旗，形成重要地標。（記者劉禹慶攝）

賽程首日天候狀況良好，選手們奮勇爭先。（記者劉禹慶攝）

澎湖發展風浪板運動二十年，終於爭取成為亞奧運積分賽固定賽事。（記者劉禹慶攝）