體壇金馬獎 「世界的小戴」入圍3大獎最風光

戴資穎今年成績輝煌，榮膺特別獎殊榮。（BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕106年體育運動精英獎今日公佈「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」等6獎項入圍名單，世界羽球球后戴資穎不僅入圍最佳女運動員獎、最佳運動精神獎，還靠著今年輝煌的國際賽成績，榮膺特別獎殊榮；田徑協會理事長蔡辰威獲得終身成就獎。

戴資穎今年在國際戰場已收下全英、馬來西亞、新加坡、法國等超級系列賽等級以上冠軍，另外在今年亞洲錦標賽更是台灣首位稱后的好手，8月台北世大運也勢如破竹贏得女單金牌，憑藉今年在國際羽壇的精湛表現，小戴勝過體壇眾家好手，贏得特別獎殊榮。戴資穎也入圍最佳女運動員獎與最佳運動精神獎，屆時可望成為今年精英獎最大贏家。

台灣田徑隊今年在台北世大運表現精湛，像是「台灣最速男」楊俊瀚100公尺、標槍名將鄭兆村都成功奪金，我國在田徑項目共收下2金、2銀、4銅，而蔡辰威期贊助選手出國受訓和對破紀錄的選手獎金加碼，此次榮獲終身成就獎實至名歸。

精英獎頒獎典禮在12月27日下午2點半於台北公務人力發展中心福華國際文教會館卓越堂舉行，屆時將邀請所有運動精英及其親友蒞臨會場。

106年體育運動精英獎入圍名單：

最佳男運動員獎：王子維（羽球）、李智凱（體操）、莊吉生（網球）、楊俊瀚（田徑）、鄭兆村（田徑）

最佳女運動員獎：郭婞淳 （舉重）、陳映竹 （滑輪溜冰）、楊合貞（滑輪溜冰）、鄭怡靜（桌球）、戴資穎 （羽球）

最佳教練獎：林育信（體操）、林敬能（舉重）、孫念祖（田徑）、賴建誠（羽球）

最佳運動團隊獎：2017年世界運動會台灣女子拔河代表隊、2017年台北世大運中華女子籃球代表隊

最佳新秀運動員獎：吳佳晏（高爾夫）、林昀儒（桌球）、許育修（網球）、張惠慈（角力）、盧浩華（田徑）

最佳運動精神獎：王子維（羽球）、李智凱（體操）、郭婞淳（舉重）、戴資穎（羽球）