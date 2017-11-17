亞冠賽台韓大戰登場 今日賽事預告與轉播

亞冠賽台灣隊（記者林正堃攝）

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亞冠賽台灣隊將在今晚六點登場，台灣隊首戰派出旅日左投陳冠宇掛帥先發，韓國將派出林起映先發。台韓對決，球迷不可錯過！

NBA方面，聯盟東西部龍頭將正面碰頭，塞爾提克目前13勝2敗勝率0.867高居東部第一，陣中主控厄文（Kyrie Irving）上一場帶著面具上場仍砍下25分5助攻，帶領綠衫軍戰勝籃網，拿下13連勝。勇士目前則以11勝3敗的成績暫居西部第一，上一場比賽D.格林（Draymond Green）以72%的命中率攻下20分4籃板5助攻的全能成績，帶領勇士隊以10分之差擊敗魔術隊。近期也取得7連勝的佳績。

另一場比賽由太陽在主場迎戰火箭。太陽隊目前5勝10敗排在西部第13名，想進季後賽還得加把勁。火箭隊近10場拿下7勝3敗，上一場比賽後衛哈登（James Harden）拿下38分6籃板11助攻的全能表現，可惜球隊最後以輸球收場。雙方會擦出什麼火花呢？請球迷敬請期待。

亞冠賽

18:00 韓國VS台灣 （民視、愛爾達電視台、愛奇藝台灣站）

NBA例行賽

09:00 勇士VS塞爾提克 （緯來體育、愛爾達體育）

11:30 火箭VS太陽 （ELEVEN SPORTS）

綠衫軍後衛厄文（Kyrie Irving）（USA Today Sports）