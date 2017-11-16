高爾夫》5大高手爭冠！CME Group女子美巡錦標賽今登場

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA巡迴賽年度封關戰CME Group女子美巡錦標賽，將於台灣時間今晚9時30分開賽，目前年度積分排名前5名的美國湯普森、南韓朴城炫、中國馮珊珊、南韓柳蕭然和加拿大的韓德森，站在最有利的位置，將全力拚搶年度總冠軍。

南韓選手朴城炫。（資料照，記者陳志曲攝）

美國LPGA巡迴賽2017年賽季經歷32場賽事之後，今天進入尾聲，年度封關戰即將登場，打進CME Group女子美巡錦標賽的女將們，依原本的排名重設積分，讓前12名的選手都有機會爭取總冠軍。其中前5名的球星只要在封關戰贏勝利，就能順勢贏得年度第1和百萬美元獎勵。

積分重設之後，湯普森5000分、朴城炫4750分、馮珊珊4500分、柳蕭然4250分，韓德森則是4000分，她們是最有機會抱起兩座獎盃的選手，其中馮珊珊、朴城炫、柳蕭然是現任和前任球后，競爭相當激烈。

這場封關戰，台灣選手龔怡萍、錢珮芸和徐薇淩取得參賽資格，雖沒什麼機會搶年度總冠軍，但在比賽中若有發揮，仍能爭取封關戰的冠軍。

另外，勞力士年度最佳球員之爭，也將在這場比賽後確定，柳蕭然目前以162分小幅領先馮珊珊的159分，朴城炫則是157分排第3，湯普森則是147分，都還有機會爭取這榮譽。

湯普森還在年度平均桿數瓦爾盃的排行榜上，以69.147桿，小幅領先田仁智的69.269桿，也將在最後一役分高下。

台灣選手龔怡萍。（資料照，記者陳志曲攝）