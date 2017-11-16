亞冠賽 Live》南韓開轟超前 日本隊急忙換投

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3
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R
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H
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E
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南韓
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0
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0
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0
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2
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2
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0
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日本
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0
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0
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1
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1
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3
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0
第四局
4局上
南韓當家四棒金河成開轟，面對日職年度勝率王薮田和樹，一棒敲出左外野全壘打追平比數。
薮田和樹挨轟後讓南韓隊逐漸掌握球路，被連續敲出2支安打，最後南韓再靠河周錫的高飛犧牲打，換回超前分。
第三局
3局下
日本隊攻勢從2出局後開始，南韓先發張現植投出保送後，接著被敲出一二壘間的高彈跳滾地球，南韓二壘手朴珉宇傳球發生失誤，讓一壘的快腿源田壯亮一口氣連跑3個壘包得分。
3局上
薮田和樹連3局保送打者，但仍適時讓南韓敲出滾地球，力保無失分。
第二局
2局下
日本隊外卡山川穗高率先敲安，接著上林誠知滾地球讓山川穗高出局，但上林誠知發動盜壘失敗，日本隊雖然再度敲出連2支安打，但仍以殘壘坐收。
2局上
薮田和樹連2局首打席投出保送，但他頂住壓力，成功化解危機無失分。
第一局
1局下
南韓先發張現植表現亮眼，投出三上三下。
1局上
日本隊先發薮田和樹開局投出一次保送，接著南韓隊雖然一度攻佔二壘，但仍連吞3出局，無緣得分。
先發名單
南韓
1.朴珉宇 2B
2.李政厚 LF
3.具滋昱 RF
4.金河成 SS
5.崔元準 DH
6.鄭炫 3B
7.河周錫 1B
8.安益勳 CF
9.韓承澤 C
張現植 P
日本
1.京田陽太 2B
2.源田壮亮 SS
3.近藤健介 DH
4.山川穂高 1B
5.上林誠知 RF
6.外崎修汰 LF
7.西川龍馬 3B
8.甲斐拓也 C
9.桑原將志 CF
薮田和樹 P