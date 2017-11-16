亞冠賽 Live》南韓開轟超前 日本隊急忙換投

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 南韓 0 0 0 2 2 3 0 日本 0 0 1 1 3 0

第四局

4局上

南韓當家四棒金河成開轟，面對日職年度勝率王薮田和樹，一棒敲出左外野全壘打追平比數。

薮田和樹挨轟後讓南韓隊逐漸掌握球路，被連續敲出2支安打，最後南韓再靠河周錫的高飛犧牲打，換回超前分。

第三局

3局下

日本隊攻勢從2出局後開始，南韓先發張現植投出保送後，接著被敲出一二壘間的高彈跳滾地球，南韓二壘手朴珉宇傳球發生失誤，讓一壘的快腿源田壯亮一口氣連跑3個壘包得分。

3局上

薮田和樹連3局保送打者，但仍適時讓南韓敲出滾地球，力保無失分。

第二局

2局下

日本隊外卡山川穗高率先敲安，接著上林誠知滾地球讓山川穗高出局，但上林誠知發動盜壘失敗，日本隊雖然再度敲出連2支安打，但仍以殘壘坐收。

2局上

薮田和樹連2局首打席投出保送，但他頂住壓力，成功化解危機無失分。

第一局

1局下

南韓先發張現植表現亮眼，投出三上三下。

1局上

日本隊先發薮田和樹開局投出一次保送，接著南韓隊雖然一度攻佔二壘，但仍連吞3出局，無緣得分。

先發名單

南韓

1.朴珉宇 2B

2.李政厚 LF

3.具滋昱 RF

4.金河成 SS

5.崔元準 DH

6.鄭炫 3B

7.河周錫 1B

8.安益勳 CF

9.韓承澤 C

張現植 P

日本

1.京田陽太 2B

2.源田壮亮 SS

3.近藤健介 DH

4.山川穂高 1B

5.上林誠知 RF

6.外崎修汰 LF

7.西川龍馬 3B

8.甲斐拓也 C

9.桑原將志 CF

薮田和樹 P