亞冠賽》南韓牛棚著火 日本延長10局再見安打摘勝

〔記者石毓琪／綜合報導〕首屆亞冠賽今天東京開打，開幕戰由地主日本對上南韓，現場湧入32,815觀眾應援，一路領先的南韓9局下牛棚敗掉勝果，延長賽雖再度領先，但日本隊靠著上林誠知關鍵的追平3分砲，以及田村龍弘的再見安打，反以8：7氣走南韓，收下首勝。

首戰日本推派廣島勝投王薮田和樹先發，前3局無失分的他，在第4局挨了首名打者金河成陽春彈，接著又被連續2支安打和1支犧牲打掉分，只抓1出局就被換下場，接替的近藤大亮投出三振，不料2次保送形成滿壘，被李政厚擊出左外野二壘安打，再丟2分，南韓藉著這4分大局超前。

南韓被日本大逆轉，無語問蒼天。（特派記者林正堃攝）

處於落後的日本隊在6局下換投後反擊，近藤健介率先敲安上壘，不願被南韓第4棒比下、以外卡之姿代表的重砲山川穗高接力轟出2分砲，追到1分差。南韓9局下牛棚守不住勝利，金潤東、咸德柱2任投手合投3保送，滿壘送給日本追平分，迫使戰局加長到突破僵局制。

金河成4上開轟，帶動南韓反攻氣勢。（特派記者林正堃攝）

南韓10局上利用柳志赫、河周錫2支長打，一舉攻下3分大局，退無可退的日本隊，10局下上林誠知轟出中外野3分砲，一棒打回原點，南韓再換上李珉鎬欲止血，田村龍弘把握2出局二壘有人，擊出中外野再見安打，8：7贏得首勝。

薮田和樹先發搶勝失利，僅投3.1局失3分。（特派記者林正堃攝）

南韓被日本大逆轉，無語問蒼天。（特派記者林正堃攝）

南韓被日本大逆轉，無語問蒼天。（特派記者林正堃攝）

日本隊上演神奇大逆轉。（特派記者林正堃攝）