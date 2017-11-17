年終賽再克西里奇 費德瑞全勝風光晉4強

〔中央社〕瑞士網球名將費德瑞今天在倫敦的ATP世界巡迴年終賽反敗為勝，以6比7（5 比7）、6比4和6比1擊退克羅埃西亞對手西里奇，第10次在這項比賽以全勝戰績晉級4強賽。

4個月前費德瑞（Roger Federer）曾在距離不遠的溫布頓球場以一面倒優勢擊敗西里奇（Marin Cilic），締造第8次在溫布頓錦標賽封王紀錄。當時西里奇因腳上長水泡影響戰力，落敗時委屈落淚。

這是他們兩人在溫布頓冠軍戰後首度再碰頭，費德瑞最後仍然讓西里奇難以招架。

費德瑞在先前兩場比賽分別擊敗美國好手沙克（Jack Sock）和德國悍將茲韋列夫（Alexander Zverev），已經確定取得由世界巡迴年終賽（ATP Finals）分組賽出線晉級，但他面對西里奇仍然毫不放鬆。

36歲的費德瑞職業生涯戰績輝煌，他今天將最近連勝戰績增加到13場，第10次以3勝0敗佳績在這項年終賽晉級準決賽。

由於英國名將莫瑞（Andy Murray）、塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）和瑞士同胞瓦林卡（Stan Wawrinka）等勁敵都因傷缺賽，而世界排名第一的老對頭西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在首戰後也因膝蓋問題退賽，費德瑞在這項年終大賽第7次奪冠的勝算很大。

根據「富比世」雜誌（Forbes），費德瑞14日擊敗茲韋列夫後，生涯累積獎金超過1億1000萬美元（台幣逾33億元），已超越高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods），成為世上獎金收入最高的運動員。

不過，費德瑞如今在球場上拼戰的動機是要留下英名，而非為了銀行存摺上的數字。他若能再贏得世界巡迴年終賽冠軍，將是2011年以來首次登上此一王座，將讓他在這東山再起的精彩一年最後為輝煌戰史再添光彩。