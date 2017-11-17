MLB》史上最激烈競爭之一 史坦頓驚險奪國聯MVP

史坦頓獲選國聯MVP。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今公布年度最有價值球員（MVP），國聯部份，馬林魚史坦頓（Giancarlo Stanton）以2分差險勝紅人沃托（Joey Votto），拿下生涯第一座年度MVP。

史坦頓在國聯票選MVP拿到10張第一名選秀、10張第二名、5張第三名，總分302；沃托則是拿到10張第一名、9張第二名、4張第三名，總分300。

雙方僅差2分成為史上最激烈的MVP競爭之一，僅次於1979年赫南德茲（Keith Hernandez）和史塔格爾（Willie Stargell）的平手、1941年迪馬喬（Joe DiMaggio）和1944年瑪麗恩（Marty Marion）的1分險勝。

史坦頓本季轟出59發全壘打、132分打點、長打率0.631，通通都是全大聯盟最佳；沃托則是選進全大聯盟最多的134次保送，上壘率0.454、攻擊指數1.032也是聯盟最佳，最後仍不敵全壘打、打點雙冠王。

美聯MVP部份，太空人二壘手艾圖維擊敗甫拿下新人王的洋基「法官」賈吉，奪下生涯MVP，成為自1994年的巴格威爾（Jeff Bagwell）之後，隊史第2人。《點此看新聞》