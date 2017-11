MLB》史上最激烈競爭之一 史坦頓驚險奪國聯MVP

史坦頓獲選國聯MVP。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今公布年度最有價值球員(MVP),國聯部份,馬林魚史坦頓(Giancarlo Stanton)以2分差險勝紅人沃托(Joey Votto),拿下生涯第一座年度MVP。

史坦頓在國聯票選MVP拿到10張第一名選秀、10張第二名、5張第三名,總分302;沃托則是拿到10張第一名、9張第二名、4張第三名,總分300。

雙方僅差2分成為史上最激烈的MVP競爭之一,僅次於1979年赫南德茲(Keith Hernandez)和史塔格爾(Willie Stargell)的平手、1941年迪馬喬(Joe DiMaggio)和1944年瑪麗恩(Marty Marion)的1分險勝。

史坦頓本季轟出59發全壘打、132分打點、長打率0.631,通通都是全大聯盟最佳;沃托則是選進全大聯盟最多的134次保送,上壘率0.454、攻擊指數1.032也是聯盟最佳,最後仍不敵全壘打、打點雙冠王。

美聯MVP部份,太空人二壘手艾圖維擊敗甫拿下新人王的洋基「法官」賈吉,奪下生涯MVP,成為自1994年的巴格威爾(Jeff Bagwell)之後,隊史第2人。《點此看新聞》

The fourth closest election in the history of MVP voting by the @officialBBWAA! pic.twitter.com/sY5yfU4Ihk