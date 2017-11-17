棒球》陽岱鋼兄弟撕破臉 日本球迷想起這幕很感慨

陽岱鋼（右）曾因不能跟陽耀勳（左）同隊而感到難過。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼日前在臉書直接砲轟大哥陽耀勳和大嫂，呼籲不要再跟他有借貸關係、不要再跟家人玩賭，花天酒地也跟他沒關係，雙方關係正式決裂，不僅在台灣鬧得沸沸揚揚，日本也有熱烈討論。

日媒《baseballchannel》報導巨人陽岱鋼和前軟銀投手的哥哥關係決裂，內文引述台灣媒體報導，引發當地網友熱議，多達上百則留言，不少日本球迷想起以前陽岱鋼曾因無緣跟陽耀勳當隊友，還在選秀會時落淚，沒想到會變成這種結果。

2005年，陽耀勳先跟軟銀簽約，當時他受訪表示，在他加入軟銀後，陽仲壽（岱鋼改名前）還很興奮地打電話給他，表示兩人有機會同隊。陽仲壽也說過，哥哥完全不會講日文，假如同隊可彼此扶持。

然而，陽仲壽在選秀會上意外被日本火腿攔截，讓他傷心落淚，更一度表示考慮是否先念大學，四年後再以逆指名加盟他屬意的軟銀，不過最終他被球團的誠意打動，仍加盟火腿。

陽仲壽當時說，三兄弟中，陽耀勳的棒球天賦最好，但他有自信不會輸給陽耀勳，後來兩人的棒球路果真大不相同。有日本球迷說，「現在看來，陽岱鋼選擇另外一隊是正確的。」、「達比修的弟弟也是有各種狀況，就是誰賺得比較多的問題吧。」