NBA》開季有夠「操」 詹姆斯：還是必須打下去

騎士「詹皇」詹姆斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士昨再以115：107擊敗黃蜂，收下久違的3連勝，但騎士本季少了厄文，又受傷兵影響，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）只能搏命演出，連勇士隊D.格林（Draymond Green）都忍不住擔心他會過勞，詹皇表示雖然他認同D.格林的說法，但現在球隊需要他繼續撐下去。

詹姆斯昨出賽37分鐘，貢獻全場最高31分，外加8助攻、6籃板，也是連勝的重要功臣，但要不是他在第三節剩3分31秒時，拿到第四次犯規，他的工作量可能會更大。

而詹皇昨晚在賽後受訪也表示：「格林是對的，我也想減少一些上場時間，但是現實就是我們缺少了兩名控衛，陣容也還需要做一些調整，所以我在場上的時間得比我想要的還要多。」

32歲的詹姆斯本季場均28.1分、8.8助攻、1.3抄截和1.3火鍋，都高居全隊之冠，其中14戰有6場出賽超過40分鐘，場均上陣38.1分鐘，則是自2010-11球季以來最高。雖然教練泰隆魯表示過會控制詹皇的出賽數和上場時間，去年球季尾聲，就曾讓他提早關機，無奈本季騎士陷入低潮，詹姆斯挺身而出，出賽時間也節節攀升。

「我想，當I.湯瑪斯、羅斯和T.湯普森等傷兵陸續歸隊後，我們會有更多的火力支援，也就可以讓上場時間達到平衡。」詹姆斯說。