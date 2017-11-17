高球》CME Group女子美巡錦標賽 錢珮芸第1回合並列領先

錢珮芸。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將錢珮芸今天在美國LPGA封關戰，CME Group 女子美巡錦標賽第1回合，打出66桿佳績，與澳洲的史密絲並列領先。

錢珮芸今天打下6個博蒂、無柏忌的66桿，完美繳卡，這是她在美國LPGA巡迴賽新人球季的次佳成績，她曾在7月份的Marathon菁英賽第1回合，打出生涯紀錄的64桿，當時並列第2名。

錢珮芸賽後說：「我還要更相信自己一點，我的上桿動作調整了一下，讓我的球打得更紮實。」

並列領先的史密絲，這回合打下1個老鷹、4個博蒂，今年賽季她的成績平平，被淘汰4場，也只有兩場打進前10名。她表示，這回回合推進一些不錯的推桿，雖然一開始打得不是很順，但有幾個救Par推桿推得很好，而且手感能持續下去，然後就會有不錯的博蒂進帳。

包括南韓朴城炫、紐西蘭高寶璟兩名前球后在內的5名好手，第1回合都打出67桿，以1桿之差並列第3。

同場出賽的台灣女將龔怡萍和徐薇淩，今天都打出4個博蒂、2個柏忌的70桿，暫時並列18名。

CME Globe年度積分排名，在第1回合之後也有點變動，朴城炫躍居首席，湯普森第2，球后馮珊珊仍舊排第3，韓德森第4，柳蕭然變成第5。

湯普森今天第1回合只打出71桿，暫時並列36名。柳蕭然72桿，並列45名。

錢珮芸。（法新社）