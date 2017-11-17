澳職》「蔣砲」扛先發第四棒 今戰「森林王子」張泰山

蔣智賢遭釋出後赴澳挑戰澳洲職棒。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕遭到中信兄弟釋出後，29歲的「蔣砲」蔣智賢以自由球員的身分加盟雪梨藍襪隊，今日下午16：30將扛第四棒與第三棒的張進德一起對上張泰山加盟的阿德雷德鯊魚隊。

今年澳洲職棒台味十足，六隊中就有三隊有台灣球員加盟，多達5位台灣選手在澳職出賽，而澳職官網日前選出6名2017-18新球季的指標球員，台灣就占了兩名，蔣智賢就是其中之一，另令一名則是以41歲之姿挑戰澳職的「森林王子」張泰山。

蔣智賢所加盟的雪梨藍襪隊，上季僅打出15勝24敗，排名聯盟倒數第二，更連兩季錯失季後賽，而他們上季戰績不佳的主因就是缺乏長程砲火，全隊39場僅轟出15發全壘打，為全聯盟最差。

而蔣智賢自2015年起在中職共出賽207場，留下打擊率0.360、54轟、203打點的成績，也被藍襪隊經理哈里斯（Tony Harris），認為他是完成度很高的內野手，被期望再加入後可以大幅改善藍襪的進攻火力。

被列為雪梨藍襪的指標球員的蔣智賢，在稍早公布的先發名單裡，將出任先發第四棒鎮守三壘，而今年才幫海盜隊2A拿下東部聯盟總冠軍的張進德，則會以先發捕手出賽打第三棒。

藍襪隊今日先發打序。（取自藍襪官方粉專）