NBA》找回進攻節奏 P.喬治：與隊友合作越來越舒服

P.喬治。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕終結4連敗的雷霆，昨重組「CPR連線」，主場迎戰公牛，三人攜手砍下52分，以92比79贏球，加上近期的三連勝，7勝7敗讓勝率首度達到五成，而P.喬治（Paul George）受訪時則表示，開賽的前幾周，自己一直找不到進攻的節奏，不過他覺得他和雷霆都在慢慢步上正軌。

雷霆先前苦吞4連敗，回到主場對上快艇一役前，還特別招開檢討會議溝通，不過看來賽前會議效果卓越，「CPR連線」回神，P.喬治對上快艇更砍下轉隊後最高的42分。對於自己近期的好表現，P.喬治在受訪時說：「當我拿球時，我就是讓自己維持在攻擊模式，只要抓住機會，就積極出手。」

而本季雷霆因組「CPR連線」，球權分配問題一直都備受關注，不過P.喬治倒是認為自己已經掌握和「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）的合作模式。

「我認為關鍵就在要盡可能地趕到魏斯布魯克前面。這樣一來，當他全場找人時，我已經站好定位，準備接球，絕對不要等拿到球，才決定該怎麼做，我會提前做好準備。」P.喬治說。

「我認為他有效掌握了球隊的平衡，」雷霆教頭唐納文（Billy Donovan）在評價P.喬治說道，「他是一位高效率的球員，但我認為最可貴的是他能找到在球隊進攻與自己最舒服的攻擊方式之間，找到平衡點，有效率的得分。」

「CPR連線」能否通力合作，是雷霆本季最重要的課題。（資料照，美聯社）