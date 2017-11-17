NBA》厄文關鍵四罰全進 綠衫軍逆轉勇士奪14連勝

綠衫軍克服17分的差距，逆轉擊敗勇士奪14連勝。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期拿下13連勝的塞爾提克今在主場迎戰西部龍頭勇士，上半場雖一度落後達17分，但第4節厄文關鍵罰球，助隊取得領先，最終綠衫軍以92：88力克勁敵勇士，寫下14連勝。

灣區大軍在第1節取得10分領先，尤其替補上陣的楊恩（Nick Young）表現亮眼，打了5分鐘貢獻7分，次節勇士一度領先至17分，不過上半場勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）手感低迷，兩人合計僅16投3中、拿下9分，綠衫軍也靠著布朗（Jaylen Brown）的罰球及外線，在第2節打完追到僅5分落後。

易籃後，勇士攻勢頻頻，湯普森、格林連續外線命中，將差距再度拉開，該節後半，塞爾提克打出一波19：0攻勢，並在第3節時間到點前扳平。

決勝節雙方多次互換領先，倒數1分17秒，厄文（Kyrie Irving）罰球線上連拿4分，助隊取得90：88領先，塔圖姆（Jayson Tatum）隨後又罰進2分保險分，終場塞爾提克就以4分差擊敗勇士。

此役塞爾提克布朗表現出色，攻下22分、7籃板，哈佛德進帳18分、11籃板，厄文16分、6助攻。

全聯盟進攻效率最佳的勇士，面對塞爾提克強悍防守全隊出現24次失誤，以杜蘭特（Kevin Durant）拿下24分表現最佳，湯普森13分、7籃板，柯瑞今手感冰冷14投3中，僅拿9分。