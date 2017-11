波爾近況低迷。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昨日七六人客場擊敗湖人後,「球哥」波爾(Lonzo Ball)低迷的手趕再度被媒體拿出來檢討,同為新秀的庫茲瑪(Kyle Kuzma)卻認為,沒必為此要大作文章。

庫茲瑪受訪時表示:「大家都希望波爾立刻成為名人堂球星,卻不看看許多名人堂成員在10年前的成績也差不多如此,波爾會變得更好的。」

波爾為本屆選秀榜眼,因其父親「球爸」拉瓦波爾(LaVar Ball)常常在媒體前大肆吹捧兒子而讓波爾受到許多關注,昨日波爾在敗給七六人後,賽後也留下來自主訓練。

該場比賽波爾先發上場21分鐘,3分球6投0中,罰投9投中1,共繳出2分5籃板2助攻的成績。

Kyle Kuzma on Lonzo after practice: “Everybody wants him to be a Hall of Famer right now. There are 10-year vets playing way worse. He’ll be all right.”