NBA》不需再過水一年？ 沃神爆料選秀制度將商討更改

〔體育中心/綜合報導〕NBA新秀在大學「過水一年就走」(one and done)在近年已成常態,不過今日《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski在推特上透露,鑒於越來越多大學「過水」發生,NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)和球員工會執行董事羅伯特(Michele Roberts)將會在美國時間周四在華盛頓和多名大學籃球委員見面針對這項制度進行討論。

With momentum gathering to reshape the one-and-done draft entry rule, NBA commissioner Adam Silver and NBPA executive director Michele Roberts met with members of the new Commission on College Basketball in Washington D.C., on Thursday, league sources tell ESPN.