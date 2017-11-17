NBA》不需再過水一年？ 沃神爆料選秀制度將商討更改

〔體育中心／綜合報導〕NBA新秀在大學「過水一年就走」（one and done）在近年已成常態，不過今日《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski在推特上透露，鑒於越來越多大學「過水」發生，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）和球員工會執行董事羅伯特（Michele Roberts）將會在美國時間周四在華盛頓和多名大學籃球委員見面針對這項制度進行討論。

With momentum gathering to reshape the one-and-done draft entry rule, NBA commissioner Adam Silver and NBPA executive director Michele Roberts met with members of the new Commission on College Basketball in Washington D.C., on Thursday, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） 2017年11月17日

自從2006年更改選秀規則後，NBA規定所有球員至少得在大學就讀一年才有選秀資格權，造成近期NCAA「過水」一年變成常態，尤其是從高中就備受矚目、被看好能獲得高順位選秀的球員，NBA近7年的選秀狀元包含今年七六人19歲的狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz），都只讀了一年的大學，就投入NBA。

今年選秀狀元佛爾茲。（資料照，法新社）

七六人上屆狀元西蒙斯（Ben Simmons），日前就在受訪時就表示，念大學讓他並不快樂，甚至直言「NCAA就像個生意，除了球員外每個人都在賺錢。」

「在路易斯安那大學打球時，我從不認為自己是個有天賦的球員，因為白天除了訓練外，就是需要接受媒體拍攝與採訪，」西蒙斯說，「在那裡我沒有學到任何跟運動員有關的專業知識，現在回頭看，我待在費城的這一年，學到的專業知識遠比在大學中還要多。」

去年狀元西蒙斯。（資料照，法新社）

而NBA總裁席爾瓦在10月19日接受採訪時，也曾表示他考慮將修改大學「過水」一年就走的選秀規則。

「大家現在應該都知道，這些所謂「過水一年就走」的新秀，他們的重心幾乎都放在選秀的順位上，並不是說他們不在乎贏球，而是考慮到他們可以在NBA賺到這麼多錢，相較起繼續在大學打下去，風險太大了。」席爾瓦說道。

NBA主席席爾瓦。（資料照，美聯社）