NBA》布朗助隊逆轉勝獻亡友 厄文暖心送上擁抱

J.布朗。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克今在主場迎戰勇士,上半場雖一度落後,但靠著前鋒J.布朗(Jaylen Brown)在第三節挺身而出,力克勇士,拿下14連勝,而賽前幾小時J.布朗才收到摯友過世的消息,但他選擇化悲痛為動力,為球隊拿下勝利,賽後他也在自己的推特上寫下:「這場勝利是為你拿下的,兄弟。#RIP(Rest in peace)」

That one was for you bro !! #RIP pic.twitter.com/Rnvy54Wsh2