NBA》布朗助隊逆轉勝獻亡友 厄文暖心送上擁抱

J.布朗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今在主場迎戰勇士，上半場雖一度落後，但靠著前鋒J.布朗（Jaylen Brown）在第三節挺身而出，力克勇士，拿下14連勝，而賽前幾小時J.布朗才收到摯友過世的消息，但他選擇化悲痛為動力，為球隊拿下勝利，賽後他也在自己的推特上寫下：「這場勝利是為你拿下的，兄弟。#RIP（Rest in peace）」

That one was for you bro !! #RIP pic.twitter.com/Rnvy54Wsh2 — Jaylen Brown （@FCHWPO） 2017年11月17日

J.布朗此役表現出色，18投7中攻下22分、7籃板，由其在第三節，率塞爾提克打出一波19：0的攻勢，將兩隊比數一舉扳平。

「我最好的朋友Trevin Steede，昨晚去世了......我還記得第一次見到他，我才剛轉到新的高中。剛開始前幾天我一直都是自己一個人，後來他主動坐到了我身邊，從那時開始我們就變成最好的朋友。」布朗在受訪時強忍眼淚說道，「今天我就是要帶著他的精神上場比賽。」

過去的24小時對於J.布朗來說十分難熬，賽前球隊甚至不確定他今天能否上場比賽。最後是由亡友Trevin Steede的媽媽與布朗聯絡，希望他能上場比賽。「我完全不想上場打球，甚至不想離開我的房間，但她說服我，希望我能上場為Trevin而戰。」布朗說。

而在賽後，厄文（Kyrie Irving）也暖心的將比賽用球拿給了布朗，並給他一個擁抱安慰他：「這場比賽是為Trevin打的，永遠不要忘記，你最好的朋友仍然支持、陪伴在你的身邊。」而布朗在受訪時也說：「厄文把球給了我，這對我來說真的意義重大。」

厄文賽後把比賽用球送給布朗，並暖心給他一個擁抱。（美聯社）