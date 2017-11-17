網球》「屁股索克」首晉年終賽4強 美國10年來第1人

索克擊敗茲維瑞夫，晉級2017倫敦年終總決賽單打4強。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕一「屁」成名的25歲好手索克（Jack Sock），6：4、1：6、6：4強壓德國20歲超級新秀小茲維瑞夫（Alexander Zverev），戰績2勝1負搶搭2017倫敦年終總決賽單打4強末班車，榮膺美國男網10年來第1人。

索克擊敗茲維瑞夫，晉級2017倫敦年終總決賽單打4強。（法新社）

這是索克生平頭一遭躋身年終賽，初登場面對瑞士傳奇老將費德爾（Roger Federer），就以網前突然轉身抬臀的「屁股戰術」笑翻全場，儘管直落2被震撼教育，之後索克回穩反彈，接連強壓克羅埃西亞悍將西利奇（Marin Cilic）、人氣小鮮肉小茲，天助自助挺進前4，「先前我根本沒想到能來到倫敦，所以你永遠無法預料會發生什麼事。」索克下個對手，則為保加利亞「小費德爾」迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）。

甫於巴黎名人賽封王的索克表示，本季狀況起伏不定，直到最近突然好起來，讓他對自己信心滿滿，「我放手一搏，也做好準備。」上回老美殺進年終賽，還是10年前「重砲手」羅迪克（Andy Roddick）），對此索克說：「我為自己感到自豪！希望將來不止1位美國男網選手打進總決賽，更不用再等上10年。」 至於36歲的費爸寶刀未老，則已3連勝晉級4強。

索克擊敗茲維瑞夫，晉級2017倫敦年終總決賽單打4強。（美聯社）

茲維瑞夫4強前淘汰，神情落寞。（路透）