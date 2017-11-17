海碩盃》感受「主場溫暖」 徐竫雯簽名沒怯場

台灣選手徐竫雯舉行簽名會，吸引大批球迷排隊等候。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕儘管未能在第11屆台北海碩盃女網賽贏球，地主新世代徐竫雯仍感受到「主場溫暖」。她週五應邀出席簽名會，原本擔心沒球迷捧場，不料熱情排隊人潮令她感動萬分，「謝謝大家啦，我會再接再厲加油的！」

這場東道主球星場邊活動，原定由徐竫雯和今夏台北世大運女單銀牌李亞軒共同參與，不料李亞軒因感冒發燒請假，只能由21歲的徐竫雯獨挑大樑，害得她相當緊張，一度懷疑自己人氣不足，怯場偷問主辦單位人員：「如果沒人要簽，我可不可以不用去？」不料徐竫雯硬著頭皮露臉，立馬吸引長條人龍，連明年亞運總教練江勁彥的母親都共襄盛舉，樂得徐竫雯一掃陰霾笑開懷，還自嘲：「大家是來等李亞軒的嗎？」忙了快20多分鐘才簽完的她坦承，盛況空前令人意外，「沒想到人會這麼多，前兩次都跟亞軒一起，這次自己一個人有點寂寞，但被這麼多人注意，未來更要好好努力一下，不能給粉絲失望！」

世界女單排名滑落至566的徐竫雯，期許儘快揮別腳傷，下月遠征印度爭取職業積分，目標要重新衝回前300，為明年亞運門票奮戰。

台灣選手徐竫雯舉行簽名會，吸引大批球迷排隊等候。（記者陳志曲攝）