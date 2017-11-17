NBA》庫班諷「廢老闆」說荒謬 D.格林：你永遠不會了解我的感受

D.格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星D.格林（Draymond Green）日前曾在個人Instagram發文表示，應該停止使用「老闆」（Owner）這個字。此說法引來小牛老闆庫班（Mark Cuban）相當不滿回嗆，而今天D.格林接受採訪再次回擊：「你永遠不能了解我的感受。」

D.格林日前發文，認為「老闆」（Owner）這個字應該要改成「主席」（Chairman）這個字才對，「Owner」一詞在英文也有「擁有者」之意。此說法讓庫班不滿表示：「D.格林試圖改變沒有錯的事情，他欠NBA一個道歉，我認為D.格林在製造荒謬言論，因為他把公司擁有的股權，說成是擁有這家公司的員工，這是錯的。」更嘲諷D.格林不懂商業術語，願意出錢讓他回學校學習商業課程。

今天D.格林接受採訪再次回擊：「你說的商業術語，什麼股權的我都懂，但是大家口語上還是會說老闆（擁有者）擁有員工，像我走在寇柏（Joe Lacob，勇士老闆）旁邊，大家包括我都會說，他是我的老闆（擁有者）。」

D.格林表示：「有些詞語用了一百年，不代表這個詞語用得夠精確，像老闆（Owner）、主人（Master）這些詞都是源自於奴隸。因此當我說『我們不該使用那個詞』時，我並不奢望他能了解我的感受，因為我是個非裔美國人。」