撞球》中國CBSA洪澤站稱王 「奪命書生」鄭喻軒不再是季軍了！

鄭喻軒在中國奪冠，終止冠軍荒。（取自鄭喻軒臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「奪命書生」鄭喻軒等了2年的冠軍終於到手，昨（16日）在中國CBSA國際9號球公開賽洪澤站男子組決賽，以13：11逆轉地主名將劉海濤，終結近年的「季軍魔咒」並進帳10萬人民幣（約44.35萬台幣）冠軍獎金；鄭喻軒今與台灣多名好手抵達日本，參加週日於尼崎市點燃戰火的日本公開賽。

此次洪澤站男子組32強有21人來自台灣，凸顯台灣撞球實力出色，鄭喻軒經歷4場台灣內戰，分別收拾趙蓉華、張玉龍、傅哲偉及柯秉逸，決賽遇上地主劉海濤，他在8：10落後下，連掃4局，不僅成功逆轉戰局更將冠軍收下。

世界第4鄭喻軒在2015年10月先贏得CBSA密雲站冠軍，此次是他生涯首度贏得國際賽冠軍；10月底又在美國9號球公開賽稱王，更在2016年8月成為台灣第5位球王。

鄭喻軒。（取自鄭喻軒臉書）

鄭喻軒登球王寶座後，反而開始與各大賽冠軍擦肩而過，甚至多站都只能跟季軍當好朋友，這兩年共6站晉級4強，卻都與決賽無緣，對於自己每次都差一點，只能收下季軍的情況，他說：「每次打進4強卻都無法突破，心情上真的很悶，感覺運氣都不站在我這邊，每次只能安慰自己要繼續苦練，希望可以再拿冠軍。」

柯秉逸去年在日本公開賽稱王，此次將尋求衛冕；至於鄭喻軒上屆季軍，此次在中國先奪冠，帶著好運抵達日本，他說：「到日本就是全新開始了，比賽就一切順其自然，但我也真的希望冠軍運能一直跟著。」