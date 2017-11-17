全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽國中組 陳亮宇奪冠、安禾佑封后

106學年度全國中等學校高爾夫隊際錦標賽國中組，北市螢橋國中陳亮宇（右）贏得男子個人冠軍。女子個人組冠軍則是桃市平鎮國中安禾佑。（主辦單位提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕106學年度第14屆全國中等學校高爾夫隊際錦標賽國中組賽事，今天在台中球場落幕，男子團體冠軍由南市永仁高中國中部奪得，女子團體冠軍則是南市安平國中。

男子個人冠軍北市螢橋國中陳亮宇驚險守成，女子個人組冠軍則是桃市平鎮國中安禾佑演出逆轉勝，兩人都奪下國中組首次個人冠軍。

今年團體組依參賽隊伍數的規定，男子組僅頒發冠軍，由南市永仁高中國中部的李尚融／陳鉑融／陳季群，以總計450桿奪冠。

女子團體組冠軍是南市安平國中鄭昕然／許淮茜以總計281桿奪得。南市永仁高中國中部郭瑜恬／楊雅安／吳逸柔，則以301桿獲得亞軍。北市長安國中盧芸屏／詹芷綺以304桿名列第3。今年最佳教練獎由團體組冠軍隊獲得，分別為永仁高中國中部男子隊教練蔡叢宇、安平國中女子隊教練柯忠義。

個人組的競爭很激烈，桃市同德國中陳佑宇今天大爆發，打出4天來全場最低的65桿，尤其前9洞就打下6隻小鳥，一路給領先的陳亮宇很大的威脅。戰至第15洞長洞陳亮宇連連失誤，吞下三柏忌，陳佑宇一度超車領先。不過，陳亮宇收尾3洞連續抓鳥，還是以280桿驚險保住冠軍，陳佑宇282桿獲得亞軍。

陳亮宇今年3月才剛贏得全國小學高爾夫錦標賽冠軍，現在升上國中1年級就又贏得全國國中錦標賽冠軍，他說：「這個冠軍原本不在預設目標內，但這次勝利讓我對以後的比賽更有信心。」

女子個人組之爭，安禾佑今天出發時落後吳佳晏2桿。第1洞吳佳晏就吞柏忌，安禾佑則在第2洞抓鳥，2人首度平手。此後兩人一路纏鬥至第17洞仍舊平手，決勝的第18洞是3桿短洞，2人開球都打上果嶺，吳佳晏30呎的距離出現3推桿的柏忌，安禾佑則順利推進15呎博蒂，以2桿之差逆轉勝。

安禾佑賽後說：「在國中最後1年總算贏到冠軍，真的是非常開心。」 前年她第1次參加國中賽，遇到陳靜慈和侯羽薔2位高手，以第3名坐收。去年第2次參加，就想拚冠軍，但最終不敵盧昕妤。今年最後一次參加，是她最後機會，她對冠軍的渴望更加強烈。「加上3年前的全國小學賽，我就是以1桿之差輸給吳佳晏，這次很想贏回來。」