海碩盃》「瑞士娘子軍」當家 篤定問鼎女單金盃

瑞士選手戈盧比克與對手纏鬥到第三盤，最終拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕前8種子全軍覆沒之後，總獎金12.5萬美元（約376萬台幣）的2017年台北海碩女網公開賽，即將由遠道而來的「瑞士娘子軍」當家，篤定有人問鼎單打金盃！

身材削瘦的瑞士好手戈盧比克（Viktorija Golubic），挾著爆冷扳倒白俄羅斯頭號種子餘威，週五晚間單手反拍壓制2014年仁川亞運女單銀牌的泰國勁敵康坎（Luksika KumKhum），最終挾7：6（7：1）、4：6、6：3險勝，率先搶下4強門票。

泰國選手康坎不敵對手，無緣晉級。（記者陳志曲攝）

戈盧比克目前世界女單排名116，賽後她透露，單反法在當今女網確實少見，卻與同樣單反聞名天下的同胞前輩費德爾（Roger Federer）無關，「我本來是雙手反拍，10歲時教練要求改，陣痛期迄今難忘，但事實證明，單反打變成我的致命武器，真要感謝教練。」

至於戈盧比克下個對手，則是同胞泰和蔓（Jil Belen Teichmann）大戰「辛吉絲接班人」班西琪（Belinda Bencic）的勝方，由於這3人都來自瑞士，篤定有1人晉級週日決賽。

瑞士選手戈盧比克與對手纏鬥到第三盤，最終拿下勝利。（記者陳志曲攝）