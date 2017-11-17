海碩盃》「辛吉絲接班人」贏得「瑞士內戰」 海碩盃晉單打4強

瑞士選手班西琪（左）直落二擊敗同國選手泰和蔓（右），兩人在賽後擁抱。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約376萬台幣）的2017年台北海碩女網公開賽，「辛吉絲接班人」班西琪（Belinda Bencic）贏得「瑞士內戰」！晚間她挾6：4、7：5強壓20歲同梯泰和蔓（Jil Belen Teichmann），週六得與另位瑞士的聯邦盃戰友戈盧比克（Viktorija Golubic）爭奪單打決賽門票。

班西琪成名甚早，芳齡20的她，最佳女單排名曾上衝至全球第7，被舉為「瑞士新希望」，不過她後來經常受傷，很快趺出百大外。還好年輕就是本錢，班西琪這回強勢復出，先前泰國華欣封后，海碩盃更是近3站至少進4強，氣勢如日中天，談及週六對手戈盧比克，熟悉彼此的她不敢輕敵，：「去年荷蘭我們交手1次，我連2盤都搶7才贏。我們實力接近，臨場得拿出最好表現爭取勝利。」

週五晚間班西琪穩紮穩打，關鍵第10局破發先馳得盤；儘管次盤她一度3：5落後，趁著泰和蔓右腳踝扭傷，班西琪又重整旗鼓連下4局，後來居上鎖定勝利，賽後她說：「我們是好朋友，若她沒受傷，我想這盤可能拿不下來，只希望她早點康復。」

瑞士選手班西琪。（記者陳志曲攝）

瑞士選手班西琪。（記者陳志曲攝）

瑞士選手班西琪。（記者陳志曲攝）

瑞士選手班西琪。（記者陳志曲攝）

瑞士選手班西琪。（記者陳志曲攝）