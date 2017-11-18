NBA》告別招牌爆炸頭 球哥全新短髮造型亮相

球哥連兩戰第四節坐板凳。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人菜鳥控衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）今早現身球場進行投籃練習，全新短髮造型吸引美媒關注，球哥表示剪髮與比賽表現無關，相信加緊練習才是改善低迷手感的唯一方法，有信心能走出開季低潮。

湖人上役於主場不敵七六人，全場9投1中的球哥再度成為眾矢之的，今天主場對太陽賽前，球哥提前到球場練投三分球，剪去招牌爆炸頭、以俐落短髮新造型現身引發美媒關注，記者詢問剪髮是否與想擺脫近日低迷表現有關，球哥回應：「只是時間到、該剪頭髮重新再留而已，大學就有過了（剪短髮造型），得過一陣子才會長回來。」

被問到是否為削髮明志、試圖走出低潮獲得更多上場時間有關，球哥重申並無此意，就只是單純剪頭髮而已。球哥開季至今場均命中率3成03，外線命中率僅2成30，包括上役對七六人輸球在內，已經連2場比賽在第4節未上場，命中率不佳的問題持續糾纏，屢屢成為輸球戰犯慘遭撻伐，總教練也傾向讓表現較佳的克拉克森（Jordan Clarkson）有更多出賽時間。

球哥投籃命中率不佳。（資料照，法新社）

美媒指出，湖人輸給七六人賽後當晚，該役上場21分鐘、全場9投1中、外線6投盡墨僅拿2分的球哥去了練習場館，從晚上11點練習投籃到凌晨1點才離開，對此球哥表示：「投籃手感跑掉了，我唯一知道的解決方法就是練球，之前就這樣做過了，我打的是籃球，練習會讓自己變好，所以就去球場試著調整。」

談到上役對七六人輸球、以及開季至今不盡理想的表現，球哥說：「我只是一場比賽表現不好，已經不再想它，就去練習投籃、沖澡、回家睡覺。比賽影片不會說謊，看過一次應該就永遠不會再看，我得繼續往前才行。每個人都會有手感不好的一天，但這次有點長，我覺得我能熬過去，球季才剛開始，還有很長的賽季，就繼續努力。」球哥說。

大學時期的球哥。（資料照，USA Today Sports）