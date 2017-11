NBA》比勇士烤麵包機更狂？ 球迷請字母哥簽平底鍋

Someone had @Giannis_An34 sign a frying pan during his appearance at @picknsavestores in Hales Corners tonight. That’s fantastic. pic.twitter.com/ooenh9oSJO

〔體育中心/綜合報導〕繼上季意外爆紅的「勇士烤麵包機」後,NBA球迷創意之舉再掀話題,美媒報導昨天一場推特直播活動中,有位球迷竟拿出平底鍋請公鹿球星「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)簽名。

今年三月有位勇士球迷拿了一台烤麵包機,請球星K.湯普森(Klay Thompson)在上面簽名留念,當時K.湯普森表情尷尬但仍完成球迷心願,結果勇士隨後打出31勝2敗高潮,季後賽還拉出史上最佳15連勝最後如願奪冠,讓那台烤麵包機意外爆紅成為話題,勇士球團還邀請烤麵包機的主人參加冠軍遊行。

That's @KlayThompson signing a toaster back in March. The @warriors have been 27-1 since, only loss when Klay didn't play. #DubsOn7 #lucky pic.twitter.com/9ECy2PkD0I