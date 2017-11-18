NBA》比勇士烤麵包機更狂？ 球迷請字母哥簽平底鍋

Someone had @Giannis_An34 sign a frying pan during his appearance at @picknsavestores in Hales Corners tonight. That’s fantastic. pic.twitter.com/ooenh9oSJO — Matt Velazquez （@Matt_Velazquez） 2017年11月17日

〔體育中心／綜合報導〕繼上季意外爆紅的「勇士烤麵包機」後，NBA球迷創意之舉再掀話題，美媒報導昨天一場推特直播活動中，有位球迷竟拿出平底鍋請公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）簽名。

今年三月有位勇士球迷拿了一台烤麵包機，請球星K.湯普森（Klay Thompson）在上面簽名留念，當時K.湯普森表情尷尬但仍完成球迷心願，結果勇士隨後打出31勝2敗高潮，季後賽還拉出史上最佳15連勝最後如願奪冠，讓那台烤麵包機意外爆紅成為話題，勇士球團還邀請烤麵包機的主人參加冠軍遊行。

That's @KlayThompson signing a toaster back in March. The @warriors have been 27-1 since, only loss when Klay didn't play. #DubsOn7 #lucky pic.twitter.com/9ECy2PkD0I — Laura Anthony （@LauraAnthony7） 2017年6月1日

ESPN今報導又有球迷發揮創意，聯盟當紅球星公鹿字母哥昨出席活動，並在個人IG上開直播邀請球迷同樂，有眼尖美媒發現，活動中竟有位男性球迷拿了一個白色平底鍋請字母哥簽名，字母哥相當親民開心照辦，隨後有球迷上傳照片直呼：「他簽了我的平底鍋！」