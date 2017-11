勇士三巨頭。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克近況火熱,昨日對役勇士再奪1勝,也是繼2010年後再度寫下14連勝的球隊;賽後勇士球星柯瑞(Stephen Curry)表示,他認為勇士非常有可能在總決賽與塞爾提克碰頭。

賽後柯瑞被問及,勇士是否會與綠衫軍在冠軍賽時相遇,柯瑞笑說,「這非常、非常有可能發生,他們現在在東部的戰績表現最好。」柯瑞接著說道,「不過很顯然,塞爾提克必須先擊敗騎士,他們已經這樣交鋒3年了,但我聽說波士頓六月時的天氣非常好。」

塞爾提克對戰至今,僅在開幕賽敗給騎士與隔天背靠背迎戰的公鹿,目前戰績14勝2敗,排名東部第1。

Reporter told Steph Curry he would be back here for Finals and then asked if he agreed: "I hear the weather is great here in June" pic.twitter.com/iRLUHOlNZ8