NBA》灰狼下半場轟68分逆轉 德佬紀錄夜輸球收場（影音）

With this field goal, Dirk moves into 8th on the all-time Field Goals Made list with 10,750! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/KToYVdau6b — NBA （@NBA） 2017年11月18日

〔體育中心／綜合報導〕聯盟爐主小牛今在主場迎戰灰狼，39歲球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）投進生涯第10750顆進球、超越「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）躍居聯盟史上第八，然而灰狼卻在下半場打出68：32猛攻，克服雙位數落後反以111：87逆轉擊敗小牛，終止近日五連敗低潮。

諾威斯基今在第二節跳投得手，生涯進球數來到10750顆，正式超越歐拉朱萬紀錄躍居史上第八，小牛上半場將灰狼命中率壓在3成以下，只讓對手拿43分為本季最佳，半場結束以55：43取得雙位數領先。然而灰狼卻在易籃後甦醒追分，開節打出27：6強勢猛攻，J.巴特勒（Jimmy Butler）外線出手吸引對方犯規，完成四分打助灰狼取得70：63領先。

J.巴特勒攻下全場最高21分。（美聯社）

第四節灰狼繼續大肆搶分，先發5位球員得分全數上雙，吉布森（Taj Gibson）、湯斯（Karl-Anthony Towns）和J.提格（Jeff Teague）都完成雙十演出，一度衝出23：2一面倒攻勢，上半場一路壓著對手打的小牛遭遇空前逆襲，被灰狼在下半場以6成3命中率演出68：32絕地大反攻，J.巴特勒攻下全場最高21分外帶8籃板，A.威金斯（Andrew Wiggins）挹注19分5籃板3抄截，小牛本季下半場得分創新低慘遭逆轉。

小牛此役輸球後以2勝14敗、1成25勝率續當聯盟爐主，此役拿到15分的精神領袖諾威斯基賽後表示：「作客球隊通常壓力比較大，但灰狼挺住、而且打得更有侵略性，我們沒能做好應對。我想我們的進攻有點當機，連帶影響防守，本來有機會贏，結果有30顆外線沒進，很多投出去看起來都很棒，但很不幸地，今天是個大家一起努力、但沒能把事情做好的一晚。」

諾威斯基生涯10750顆進球躍居史上第八。（美聯社）