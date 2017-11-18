NBA》雙槍合掃44分17助攻 暴龍主場輕取尼克收三連勝（影音）

Kyle Lowry & DeMar DeRozan each score 22 points, as the Toronto Raptors pick up their 3rd straight win! #WeTheNorth pic.twitter.com/Z5Xug14OZF — NBA （@NBA） 2017年11月18日

〔體育中心／綜合報導〕戰力吃緊的暴龍今於主場迎戰尼克，「雙槍」羅利（Kyle Lowry）與德羅森（DeMar DeRozan）攜手貢獻44分17助攻，反觀尼克手感冰冷命中率僅三成，「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）全場13投3中僅獲13分，暴龍近乎領先全場以107：84擊敗尼克收下三連勝。

暴龍兩大先發因傷高掛免戰牌，前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）左膝痠痛、後衛N.鮑威爾（Norman Powell）因右髖傷勢皆無法上場，D.萊特（Delon Wright）也因右肩脫臼沒能出賽，然而人力短缺的暴龍此役卻打得意外順手，作客的尼克全場手感冰冷種下敗因，首節除J.傑克（Jarrett Jack）3投俱中，其餘23次出手僅進3球，暴龍於首節中段取得領先後，一路保持領先至比賽結束。

尼克曾在第三節回神，單節外線7投5中試圖追分，但暴龍德羅森單節進帳12分未讓尼克如願，此役德羅森上陣34分鐘斬獲22分7助攻6籃板，雙槍搭檔羅利則砍進本季新高22分外帶10助攻8籃板，在滿場觀眾面前繳出準大三元表現，幫助暴龍衝出三連勝，也收下對尼克對戰8連勝，自2015年開季後已整整兩年不曾輸給尼克。

德羅森上陣34分鐘進帳22分。（USA TODAY Sports）

羅利攻下本季新高22分，外帶10助攻8籃板。（USA TODAY Sports）