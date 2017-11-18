MLB》甫拿MVP卻要出走 史坦頓：我想續留但球隊需要投手

史坦頓獲生涯首座MVP。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕甫獲生涯首座年度MVP肯定，馬林魚球星「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）卻很有可能因球團預算考量投奔他隊，史坦頓坦言自己的狀況特殊，盼母隊能把握機會確實整頓投手戰力，對於自己的未來則是毫不擔心。

史坦頓本季扛出生涯最佳59轟，昨以總分302分險勝紅人球星沃托（Joey Votto）的300分，抱回生涯首座年度MVP獎項。然而馬林魚早在基特團隊接手後已多次言明，必須刪減球隊預算、並與有天價大約在身、成為球隊薪資重擔的史坦頓商量，美媒指出多隊都有意爭取史坦頓入隊，但進展如何尚未明朗。

談到球季表現出色、卻要面臨轉隊抉擇的特殊處境，史坦頓表示對他而言，現在的狀況和感覺都非常有趣，馬林魚是他唯一待過的球隊，但他能理解這是生意的一部份，既然球隊新老闆想這麼做，他們會試著擬出計畫因應。

馬林魚準備送走史坦頓。（資料照，法新社）

史坦頓透露其實自己傾向留在馬林魚，由衷希望球隊能有具體作為，徹底完全地整頓投手戰力，而非只是「稍微」處理狀況，但他也無法完全確定球隊是否打算如此運作，對於未來可能的新東家，史坦頓說：「老實說我現在還不確定，我知道所有球隊都很有錢。」

史坦頓於2015年與馬林魚簽下13年3億2500萬美元（約新台幣98億元）天價大約，寫下美國職業運動最昂貴紀錄，餘下合約還有多達10年要走，且史坦頓擁有完整不得交易條款，2020年後有權跳出合約，金手套、銀棒獎、入選明星賽、年度MVP等都有額外獎金可拿。

史坦頓透露自己比較想續留。（資料照，法新社）