澳職》棒打「金臂小子」 蔣智賢連2戰長打率隊連勝

2017/11/18 14:56

蔣智賢連兩場敲長打。（取自取自雪梨藍襪官網）

〔體育中心／綜合報導〕雪梨藍襪隊今和阿德萊德鯊魚進行雙重賽，首戰打七局，效力藍襪的重砲蔣智賢，連兩場擊出長打並敲進打點，幫助球隊以4：3拿下二連勝。

鯊魚隊今派出奧洛林（Jack O'Loughlin）先發，上季他以16歲之姿在澳職出賽，下半季22.2局防禦率僅1.99，僅次於西武投手本田圭佑、前大聯盟球員赫柏格（Mark Hamburger），被譽為真實版的「金臂小子」，也被老虎隊簽走，預定明年畢業赴美。

蔣智賢首局就給這位澳洲神童下馬威，首次對戰就敲出二壘安打，不僅打回球隊第一分，自己也跑回追平分，此役總計3支1，打擊率高達0.571；鯊魚隊打者張泰山此役仍扛四番，但3 打數無安打，兩戰總計7支0，仍在尋求澳洲首安。

奧洛林去年締造澳職最年輕先發紀錄：

相關關鍵字： MLB 澳職 蔣智賢

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