澳職》棒打「金臂小子」 蔣智賢連2戰長打率隊連勝

蔣智賢連兩場敲長打。(取自取自雪梨藍襪官網)

〔體育中心/綜合報導〕雪梨藍襪隊今和阿德萊德鯊魚進行雙重賽,首戰打七局,效力藍襪的重砲蔣智賢,連兩場擊出長打並敲進打點,幫助球隊以4:3拿下二連勝。

鯊魚隊今派出奧洛林(Jack O'Loughlin)先發,上季他以16歲之姿在澳職出賽,下半季22.2局防禦率僅1.99,僅次於西武投手本田圭佑、前大聯盟球員赫柏格(Mark Hamburger),被譽為真實版的「金臂小子」,也被老虎隊簽走,預定明年畢業赴美。

蔣智賢首局就給這位澳洲神童下馬威,首次對戰就敲出二壘安打,不僅打回球隊第一分,自己也跑回追平分,此役總計3支1,打擊率高達0.571;鯊魚隊打者張泰山此役仍扛四番,但3 打數無安打,兩戰總計7支0,仍在尋求澳洲首安。

奧洛林去年締造澳職最年輕先發紀錄:

Meanwhile, Jack O'Loughlin is getting his name out there as a record-breaker! Not bad for a 16yo who's in school right now. pic.twitter.com/rl16aKTZ5J