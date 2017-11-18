MLB》新科MVP被交易 史坦頓可能成A-Rod後首人

史坦頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在國聯年度MVP獎項險勝紅人沃托（Joey Votto），拿下生涯第1座國聯年度MVP，也是隊史第一人，不過新老闆基特（Derek Jeter）想要壓低團隊薪資，欲把他交易出去，如果史坦頓轉隊的話，他將成為史上第3位剛獲得殊榮後就被交易的新科MVP。

今年是史坦頓表現最為突出的一年，以生涯新高的59轟和132分打點拿下國聯打擊雙冠王，全壘打數、打點、長打、長打率，都刷新馬林魚隊史紀錄，59轟也是自2001年邦茲以來單季最多轟的打者，季後在國聯MVP票選當中，以302分、2分的差距擊敗紅人沃托（Joey Votto）當選。

馬林魚新老闆基特盼望能降低薪資總額，目前合約還有2.95億美元（台幣89億元）的史坦頓就成為頭號交易目標，引起許多球隊的高度關注，史坦頓如果被交易的話，將會是自1941年的運動家柯林斯（Eddie Collins）和2003年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）之後，第3位被交易的新科MVP，柯林斯當時是被費城運動家（奧克蘭運動家前身）交易至白襪，而A-Rod則是從遊騎兵轉戰到洋基。