世大運女籃陳晏宇、黃湘婷 超意外女籃入選菁英獎最佳運動團隊

2017/11/18 15:37

〔記者林岳甫／桃園報導〕「中華電信女籃愛與關懷巡迴公益活動」今（18日）在桃園健行科技大學進行活動最終戰，中華電信女籃兩位好手陳晏宇及黃湘婷在8月助台灣女籃贏得世大運銅牌，日前得知球隊入圍106年運動精英獎「最佳運動團隊獎」都大呼意外。

這批娘子軍為了在世大運取得佳績，期間經歷逾1年時間的集訓，大家都培養出深厚情感，黃湘婷說：「對我而言是職業生涯一個難忘回憶。」

如今收到球隊入圍菁英獎的好消息，黃湘婷表示，入圍感覺很特別，畢竟這獎項算是體壇「金馬獎」，屆時大家都能在頒獎典禮再次相聚，此時已經十分期待，她還偷偷爆料，世大運隊友楊晴已計畫要盛裝出席，應該會穿裙子、高跟鞋驚艷全場。

陳晏宇在銅牌戰對俄羅斯狂轟34分，幫助球隊克服最多17分落後，她第一時間透過友人訊息得知入圍，她表示：「我一開始真的有嚇到，畢竟過去看過其他項目的運動員入圍、得獎，還真的沒想過能以籃球員身份入圍。」至於這位在場上飆速的「法拉利」是否會盛裝出席，她表示，暫時沒有想法，但我應該先在世大運群組告知大家「抖肩舞」該準備一下。

世大運表現出色的黃湘婷。（記者林岳甫攝）

陳晏宇幫粉絲簽名。（記者林岳甫攝）

黃湘婷與粉絲合照（記者林岳甫攝）

相關關鍵字： 女籃 台灣女籃 運動精英獎 世大運女籃 最佳運動團隊獎

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