亞冠賽Live》台灣隊留下殘壘 日本1：0 台灣

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 日本 0 1 1 1 0 台灣 0 0 0 1 0

第三局

第二局

二局下，朱育賢擊出左外野方向一壘安打，蘇智傑、詹子賢、嚴宏鈞遭到三振，三出局。

二局上，山川穂高擊出中外野飛球，遭到陽岱鋼美技接殺，上林誠知擊出一壘方向滾地球出局，外崎修汰擊出右外野方向陽春砲，攻下日本隊第一分，西川龍馬擊出二壘方向滾地球，三出局。

第一局

一局下，陳傑憲、吳念庭遭到三振，陽岱鋼觸身球保送站上一壘，王柏融遭到三振，三出局。

一局上，京田陽太擊出三壘方向滾地球出局，第二棒松本剛同樣擊出三壘方向滾地球出局，近藤健介打出二壘方向的滾地球出局，日本隊三上三下。

賽前

亞冠賽台日戰今晚5點30分開打，台灣隊先發打線大幅變動，昨對韓的四番陳子豪替補出發，改由「大王」王柏融扛四棒，陽岱鋼則從開路先鋒移到三番。

日本今派橫濱DeNA強投今永昇太先發，台灣隊則是推左投林政賢先發。

陳冠宇、陽岱鋼趁賽前空檔和熟識的日本隊員打招呼。（特派記者林正堃攝）

對陳冠宇有如伯樂般的前羅德監督伊東勤，也到球場並和陳冠宇打招呼（記者林正方方土攝）