亞冠賽Live》台灣隊留下殘壘 日本1：0 台灣

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
日本
|
0
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
0
|
台灣
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
0
第三局
第二局
二局下，朱育賢擊出左外野方向一壘安打，蘇智傑、詹子賢、嚴宏鈞遭到三振，三出局。
二局上，山川穂高擊出中外野飛球，遭到陽岱鋼美技接殺，上林誠知擊出一壘方向滾地球出局，外崎修汰擊出右外野方向陽春砲，攻下日本隊第一分，西川龍馬擊出二壘方向滾地球，三出局。
第一局
一局下，陳傑憲、吳念庭遭到三振，陽岱鋼觸身球保送站上一壘，王柏融遭到三振，三出局。
一局上，京田陽太擊出三壘方向滾地球出局，第二棒松本剛同樣擊出三壘方向滾地球出局，近藤健介打出二壘方向的滾地球出局，日本隊三上三下。
賽前
亞冠賽台日戰今晚5點30分開打，台灣隊先發打線大幅變動，昨對韓的四番陳子豪替補出發，改由「大王」王柏融扛四棒，陽岱鋼則從開路先鋒移到三番。
日本今派橫濱DeNA強投今永昇太先發，台灣隊則是推左投林政賢先發。
陳冠宇、陽岱鋼趁賽前空檔和熟識的日本隊員打招呼。（特派記者林正堃攝）
對陳冠宇有如伯樂般的前羅德監督伊東勤，也到球場並和陳冠宇打招呼（記者林正方方土攝）
|
日本隊
|
守位
|
棒次
|
台灣隊
|
守位
|
京田陽太
|
游擊手
|
1
|
陳傑憲
|
游擊手
|
松本剛
|
中外野手
|
2
|
吳念庭
|
二壘手
|
近藤健介
|
指定打擊
|
3
|
陽岱鋼
|
中外也
|
山川穂高
|
一壘手
|
4
|
王柏融
|
左外野
|
上林誠知
|
右外野手
|
5
|
朱育賢
|
一壘手
|
外崎修汰
|
左外野手
|
6
|
蘇智傑
|
指定打擊
|
西川龍馬
|
三壘手
|
7
|
詹子賢
|
右外野
|
田村龍弘
|
捕手
|
8
|
嚴宏鈞
|
捕手
|
中村獎吾
|
二壘手
|
9
|
郭阜林
|
三壘手
|
今永昇太
|
先發投手
|
林政賢