亞冠賽最終戰今登場 今日賽事預告與轉播

日本隊田口麗斗。（特派記者林正堃攝）

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亞冠賽最終戰將由韓國隊迎戰日本隊，進攻豪邁的南韓隊與細膩野球代表的日本隊誰能贏得第一屆亞冠賽的冠軍呢？

NBA方面，金州勇士隊將在客場挑戰天賦異稟的七六人。勇士隊上一場遭到氣勢正旺的綠衫軍塞爾提克中斷了最近的七連勝，但近10場仍拿下優異的8勝2敗。而七六人上一場面對湖人隊的比賽中，「推特王」恩比德（Joel Embiid）攻下生涯新高的46分並有15籃板7助攻7火鍋的驚人數據，帶領七六人以6分之差擊敗對手。兩隊會擦出什麼火花呢？請球迷敬請期待。

另一場比賽由灰熊坐鎮主場面隊來訪的火箭隊。火箭隊上一場比賽靠著哈登（James Harden）狂轟濫炸攻下48分擊敗了太陽隊，並且幫助火箭隊搶下西區龍頭。而灰熊隊近期狀況不佳，已吞下3連敗，近5場只拿下1勝4敗的戰績，這場比賽能否止跌回升？精采比賽，球迷不要錯過了！

亞冠賽

17:00 韓國VS日本（民視新聞台、愛爾達育樂、愛奇藝台灣站）

NBA例行賽

08:30 勇士VS七六人 （緯來體育）

08:30 火箭VS灰熊 （愛爾達體育台、11:00 緯來體育（D-Live）

韓國隊李政厚。（特派記者林正堃攝）