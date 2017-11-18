海碩盃》性感對決 左手劍蘿絲率先晉決賽

荷蘭選手蘿絲。（記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約376萬台幣）的2017年台北海碩女網公開賽，單打4強上演「性感對決」！荷蘭「左手劍」蘿絲（Arantxa Rus）苦戰近2個小時甜蜜復仇，6：3、4：6、6：3力退英國老冤家布蘿迪（Naomi Broady），率先挺進週日冠軍戰。

蘿絲與布蘿迪的外型高挑亮麗，也都躋身《WTA Hotties（百大性感榜）》，狹路相逢形成「美麗戰爭」，結果目前世界女單排名167的蘿絲撐過3盤苦戰考驗，強壓暫居122名的布蘿迪，一雪對戰2連敗之恥，「這是場艱苦的對抗，尤其室內場地適合重砲選手發球，我必須更加專注在接發球。」她進一步解釋，該贏未贏，戰線被拉進決勝盤時，乾脆放手一搏，所幸侵略性打法奏效，「幾個月前我才在北美輸給她，這回我拚得更加積極，也重新掌握節奏。」

開賽荷英雙姝互探虛實，左手持拍的蘿絲二度破發，順勢先馳得盤；只不過，布蘿迪次盤強力反撲，多破一次硬是扳平；到了決勝第三盤兩人一路互保，蘿絲在關鍵第6局逮住破發點，再度突圍拉開差距，驚險鎖定爭后門票。

荷蘭選手蘿絲。（記者張嘉明攝）

荷蘭選手蘿絲。（記者張嘉明攝）

海碩盃單打四強賽，荷蘭選手蘿絲擊敗對手順利晉級，握拳面帶微笑慶賀勝利。（記者張嘉明攝）

英國選手布蘿迪。（記者張嘉明攝）

英國選手布蘿迪。（記者張嘉明攝）

英國選手布蘿迪。（記者張嘉明攝）

英國選手布蘿迪。（記者張嘉明攝）