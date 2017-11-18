海碩盃》「辛吉絲接班人」再贏「瑞士內戰」週日爭冠

瑞士選手班西琪。（記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約376萬台幣）的2017年台北海碩女網公開賽，「辛吉絲接班人」班西琪（Belinda Bencic）再度贏得「瑞士內戰」！週日將與荷蘭「左手劍」蘿絲（Arantxa Rus）爭奪單打冠軍。

週五晚間班西琪才直落2強壓20歲同梯泰和蔓（Jil Belen Teichmann），週六又強碰另位瑞士的聯邦盃戰友戈盧比克（Viktorija Golubic），「辛吉絲接班人」臨場手感甚佳，掌控節奏攻勢兇猛，只花1小時21分鐘，即挾6：2、6：4出線，並繼去年荷蘭交手再度贏球，賽後班西琪信心滿滿說：「季末接連出賽，卻沒想像中累，或許因為贏球吧，希望週日同樣攻頂！」

班西琪成名甚早，芳齡20的她，最佳女單排名曾上衝至全球第7，被舉為「瑞士新希望」，不過她後來經常受傷，很快趺出百大外。所幸年輕就是本錢，班西琪強勢復出，前週泰國華欣打敗謝淑薇封后，如今海碩盃又問鼎金盃，有機會囊括背靠背金盃，「辛吉絲是我從小偶像，但我更想做自己。雖然現在狀態還比不上兩年前，但我會繼續努力！」

瑞士選手班西琪。（記者張嘉明攝）

瑞士選手班西琪。（記者張嘉明攝）

瑞士選手班西琪。（記者張嘉明攝）