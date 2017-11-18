亞冠賽》台灣隊吞15K不敵日本 二連敗遭淘汰

〔記者林子翔／綜合報導〕亞冠賽台日之戰，台灣隊打線受制於日本隊先發今永昇太，前6局被對方賞了12次三振，台灣隊全場共吞15次三振，終場以2：8，以二連敗作收。

日本隊第2局靠外崎修汰擊出右外野方向陽春砲，先馳得點。台灣隊則在4局下展開攻勢，台灣隊有著無人出局一、三壘有人的得分機會，可惜朱育賢、蘇智傑、詹子賢接聯遭到今永昇太三振，無功而返。

5局上，日本隊攻占二、三壘，京田陽太敲帶有2分打點的安打，7局上台灣隊投手不穩，朱俊祥連投保送，讓日本隊攻占滿壘，台灣隊換王鴻程，卻被松本剛敲出帶有兩分打點的安打，之後他又投保送，接替的投手王躍霖在滿壘時投出保送多丟1分，日本隊擴大領先。

日本隊在8、9局兩局各添1分，9局下台灣隊展開反攻，朱育賢敲出陽春砲，中止連續17局沒有得分，之後台灣隊無人出局攻占滿壘，1出局後陳傑憲靠觸身球再得1分，可惜陳品捷打出再見雙殺，吞下敗仗。

台灣隊全場有7支安打，卻吞下15次三振，其中郭阜林單場吞3K，吳念庭、蘇智傑、嚴宏鈞各吞2次三振；日本隊則有12支安打。

林政賢先發4.2局投球，被敲5安打（包含1轟）失掉3分，有2次三振、1次保送；今永昇太6局飆出12次三振，被敲3安打、投出1次保送，沒有失分。

朱育賢開轟。（特派記者林正堃攝）

台灣隊先發林政賢。（特派記者林正堃攝）

台灣隊先發林政賢。（特派記者林正堃攝）

朱育賢。（特派記者林正堃攝）

蘇智傑。（特派記者林正堃攝）

詹子賢。（特派記者林正堃攝）