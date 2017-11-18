NBA》克服23分落後逆轉勝 波總：我們的態度始終保持得很好

帕波維奇很滿意這場比賽的勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聖安東尼奧馬刺今天在主場面對奧克拉荷馬雷霆，馬刺克服全場最多23分落後，終場以104:101氣走雷霆。賽後總教練帕波維奇 （Gregg Popovich）表示，「雖然球員幫自己挖了一個很深的坑，但我們保持著很好的態度，這是場很棒的勝利。」

比賽進行到第二節剩下9分28秒時，馬刺隊落後了23分也是整場差距最大的時候，落後差距來到這麼大，全都因失誤所造成，光是老將吉諾比利（Manu Ginobili）在首節就發生四次失誤。

D.格林（右）與艾德瑞吉（左）分別攻下17與26分帶領球隊逆轉贏球。（法新社）

對於整場比賽從大比分落後到逆轉贏球，帕波維奇對於球隊的看法，這落後的分數確實很多，但是球隊一直保持著正確的態度，當球員更專注於球賽，下半場保護好球和把握住機會，這是場精彩的團隊勝利。

帕波維奇提到，在追分的過程中防守是很重要的，本場比賽D.格林（Danny Green）做得很好，負責防守去年的賽季MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook），讓他除了在前兩次出守皆命中之後，僅有著20投3中的投籃命中率，另外D.格林也在進攻端貢獻17分、4助攻。

魏斯布魯克遭到D.格林封鎖。（美聯社）