NBA》球哥轉身離開沒挺隊友 總教練：隊上有人去找他談了

〔體育中心/綜合報導〕湖人昨於主場不敵太陽,兩隊曾在比賽中發生激烈對峙,菜鳥控衛「球哥」波爾 (Lonzo Ball)選擇遠離衝突的舉動引發討論,總教練華頓(Luke Walton)透露有隊友賽後主動找上球哥談話,針對外界質疑正面回應力挺球哥。

昨役第四節尾聲,太陽尤利斯(Tyler Ulis)與湖人卡德威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)發生衝突,裁判和場上球員都上前阻攔,場面一度陷入混亂,場邊鏡頭帶到球哥僅看了一眼,隨後就慢慢走開遠離衝突,球哥賽後回應他們打的是NBA,並不會真的打起來,所以他選擇遠離紛爭,以免被判技術犯規,然而有聲音質疑,球哥此舉會讓自身領導能力受到質疑,隊友也可能有所不滿。

