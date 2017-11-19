NBA》球哥轉身離開沒挺隊友 總教練：隊上有人去找他談了

球哥自保之舉引發討論。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨於主場不敵太陽，兩隊曾在比賽中發生激烈對峙，菜鳥控衛「球哥」波爾 （Lonzo Ball）選擇遠離衝突的舉動引發討論，總教練華頓（Luke Walton）透露有隊友賽後主動找上球哥談話，針對外界質疑正面回應力挺球哥。

昨役第四節尾聲，太陽尤利斯（Tyler Ulis）與湖人卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）發生衝突，裁判和場上球員都上前阻攔，場面一度陷入混亂，場邊鏡頭帶到球哥僅看了一眼，隨後就慢慢走開遠離衝突，球哥賽後回應他們打的是NBA，並不會真的打起來，所以他選擇遠離紛爭，以免被判技術犯規，然而有聲音質疑，球哥此舉會讓自身領導能力受到質疑，隊友也可能有所不滿。

Band of Brothers, watch it sometime Lonzo pic.twitter.com/Onq2kMzQAv — Rob Perez （@World_Wide_Wob） 2017年11月18日

湖人總教練華頓今在練習後受訪，針對外界對球哥的質疑出面闢謠，表示隊上有人已在賽後與球哥談過，強調一切都是學習的過程，他本人則完全認同球哥此舉相當聰明，對於外界質疑檢討聲浪，總教練回應：「我其實真的不太在意他們怎麼看，因為我們的傢伙都愛Zo，他是我看過少數能吸引大家的菜鳥，大夥都希望他能成功、喜歡與他一起打球，不管練球還是比賽都是如此。」

總教練此番肯定球哥的言論，隨後也獲中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）全力相挺，昨晚衝突當下，身高高人一等的他直接上前力挺隊友，用身體擋住激憤的太陽球員繼續向前，「我覺得球哥遠離衝突相當聰明，讓自己遠離麻煩，我覺得我夠大隻、能夠站在中間，不讓任何事變得瘋狂，能讓一切都在控制之中。」B.羅培茲說。

對於球哥意外再度成為媒體關注焦點，總教練華頓再度重申：「我想隊上都知道，Zo並不是他看起來的那樣（只求自保而不關心隊友），在那樣的情境下，舉動並無法代表他的感受，我也知道大眾與網路世界喜歡照他們自己那套做事。」

B.羅培茲力挺球哥。（資料照，美聯社）