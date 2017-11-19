排球》陳建禎旅日首戰告捷 北海道主場開幕戰勝利

〔體育中心／綜合報導〕遠方的北海道傳來捷報，台灣隊長「黑狗」陳建禎所屬的北海道VOREAS，昨於主場開幕戰以3：0擊敗去年排名第二的強隊大阪KINDEN，黑狗三局皆先發上陣，表現攻守俱佳助北海道取得開幕戰勝利，今將與東京TOYOPET交手挑戰二連勝。

成軍挑戰V聯賽的球隊歷史首戰，北海道於主場開幕戰對上去年第二的強豪大阪KINDEN，開賽被對方率先取得攻擊節奏以4：8落後，第一次技術暫停後北海道隊長古田史郎挺身而出，連續重扣得手成攻逆轉，以16：11領先進入第二次技術暫停，隨後乘勝追擊以25：22拿下首局。

第2局北海道靠發球強勢取分，但大阪也展現優異防守韌性，該局後半兩隊持續以1分差緊咬比數，最後由北海道以25：22拿下搶先聽牌。第3局雙方仍以一分差持續糾纏，該局後半北海道田城貴之攔網建功，雙方進入DUECE延長，賽末點大阪攻擊出界，北海道以28：26再度拿下該局帶走比賽勝利，成功在滿場球迷加油下拿到意義非凡的開幕戰勝利，也是球隊成軍後在V聯賽的歷史首勝。

北海道隊長古田史郎攻下全場最高17分，三局皆為先發的黑狗陳建禎在攻擊部分獲全場次高9分，第2局曾有連續精彩發球演出，深受倚重的接發球能力也有優異表現，全場17次接發有11次好球，接發成功率高達82.4％。賽後在粉專貼文感謝球迷支持：「拿下首勝了！但自己表現好像還不是很理想，希望接下來的比賽可以調整好狀況。謝謝前來看球賽的大家，還有從台灣來的家人朋友們，謝謝你們！」

陳建禎今年結束國家隊任務後隻身赴日圓夢，成為台灣首位挑戰日本V聯盟的男排選手，加盟的北海道VOREAS為去年新成立球隊，按聯盟規定從三級聯賽出發，目標在2年內升到一級，球隊對於陳建禎展現極高誠意與重視度，部長與球隊隊長親赴台灣舉辦簽約儀式，並完整妥善安排陳建禎赴日的食宿、交通和語言課程。

陳建禎於9月起行正式入隊備戰新球季，並到語言學校學習日語，球隊日前順利在天皇杯皇后杯地區預賽勝出，取得地區代表權，將代表北海道出征下月底天皇杯皇后杯全國大賽，V聯盟例行賽則由11月開始到明年2月底共18場比賽。目前北海道14位登錄球員中，隊長古田史郎、加藤伊織和田城貴之曾效力一級聯賽隊伍，其中田城貴之曾隨前母隊松下黑豹來台參加亞俱盃男排賽。