MLB》59轟MVP爭奪戰 巨人抱著鈔票加入戰局

史坦頓拿下生涯首座MVP。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯新科MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），在馬林魚趨向交易掉他之後，MVP等級的他也成為各家球隊爭相爭取的對象，國聯老牌勁旅巨人也加入了競爭行列。

基特上任後開始重新整頓馬林魚。（法新社）

馬林魚新老闆基特（Derek Jeter）一上任，營運方針為壓低團隊薪資，史坦頓的高薪將讓馬林魚無法負荷，即便他的合約中有交易否決權，但他本人也不排斥前往擁有競爭力的球隊，目前除了巨人有意願外，新「邪惡帝國」道奇也對這名單季59轟的重砲手有意願。

巨人隊僅管有興趣但在交易上可能還有些難度，畢竟他們的農場並沒有太多好的籌碼與之交易，不過根據隨隊記者表示，他們是願意承擔史坦頓接下來10年的大合約。

根據聯盟人士內部消息，馬林魚球團方面，比較頃向於收到紅雀隊或是紅襪隊的交易包裹，因這兩隊擁有較多的農場籌碼。

史坦頓今年年薪1400萬美金（約4.2億台幣），明年開始將上漲至2500萬美金（約7.5億台幣）且連續10年，今年馬林魚團隊薪資達1.15億美金，據傳新賽季基特團隊將砍至9000萬美金。

想要擁有單季59轟強打的球隊，一年將付出7.5億台幣。（美聯社）