NBA》騎士東部龍頭不保？ 詹皇淡定：我不在乎

〔體育中心／綜合報導〕今夏經歷陣容大洗牌的騎士隊尚在磨合階段，本季開局，可說是搖搖欲墜，一度被擔心東區龍頭不保，在一片質疑聲中，騎士好不容易迎來了四連勝，目前以9勝7敗排在東部第九的騎士，而「詹皇」詹姆斯（LeBron James）老神在在的說：「我真的不在乎別人說些什麼，那不是我關心的！」

日前騎士在狀態不佳苦吞四連敗時，曾被認為東部霸主騎士隊已經逐漸失去宰制力，對此詹皇卻不以為然，用實際行動幫助騎士再次打出一波四連勝。

詹姆斯昨天飆進關鍵三分球。（美聯社）

「你們都知道我，別人怎麼說，我其實不太在乎，」昨日賽後詹姆斯說，「外界怎麼說，我一點都不會在意、也不太關心。」

目前騎士以9勝7負的戰績排在東部第7，距離排在第一的塞爾提克還有不小的5場勝差，而塞爾提克在今夏從騎士交易過來的厄文（Kyrie Irving）帶領下，打一波14連勝，對此詹皇雖然表示自己有看了綠衫軍擊敗勇士的比賽，不過卻似乎並不在意。

「我現在最在乎的，就是騎士隊這艘大船是否朝著正確的方向航行。」詹姆斯說道，「勇士和塞爾提克的那場比賽我有看，你很少看到勇士沒有得超過120分，是一場非常典型的東部比賽，塞爾提克打出了他們的節奏，不過我不會去關心塞爾提克除了戰績以外的事情，雖然他們目前的狀態的確是挺不錯。」

而騎士隊在休息今、明兩天後，11月21日將在客場出戰底特律活塞。

「詹皇」詹姆斯。（資料照，法新社）