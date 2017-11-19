NBA》好心清除場內障礙物 M.加索竟領到技術犯規（影音）

Technical foul on @MarcGasol for kicking a shoe.



No seriously that just happened. #GrindCity pic.twitter.com/pqsCZ3vvQW — FOX Sports Grizzlies （@GrizzliesOnFSSE） 2017年11月19日

〔體育中心／綜合報導〕今日火箭與灰熊上演德州內戰，終場火箭以105:83踢館成功，全場僅有灰熊中鋒M.加索（Marc Gasol）一人領到技術犯規，原因竟然是他將火箭球員掉落下的鞋子踢開球場。

開賽沒多久，火箭中鋒卡培拉（Clint Capela）到高位要幫哈登（James Harden）做單擋，卡培拉腳一滑右腳鞋子掉了出來，離鞋子最近的M.加索一腳將他踢開，底線裁判哨音就響起了。

M.加索肯定對這判決感到莫名其妙，他只是要將場上的障礙物給排除，避免有球員踩到受傷，可是對於底線裁判觀看角度，看似M.加索是帶有情緒地將鞋子踢開，因而響哨。

眾多NBA球員有著穿兩層襪子的習慣，因此球鞋都會稍微大個半號至一號，在場上也時常會出現鞋子掉落的情況，不過就過去的經驗來看，無論對手如何處理你的「掉落物」都不會被吹技術犯規。

前一次因為鞋子而吞下技術犯規的，是曾效力湖人的後衛普萊斯（Ronnie Price），不過他是拿他自己的鞋子去丟對手才領到技術犯規。