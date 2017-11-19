NBA》字母哥24分17籃板無用 小牛外線轟垮公鹿止敗（影音）

The @dallasmavs knock down 19 3pt FG's, tying their franchise record for 3's in a game! #MFFL pic.twitter.com/4QhGwPFdb7 — NBA （@NBA） 2017年11月19日

〔體育中心／綜合報導〕戰績墊底的小牛今在主場迎戰公鹿，儘管被「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下全場最高24分17籃板，但也用大量傳球與高命中率成功拖垮公鹿，先發麥休斯（Wesley Matthews）飆6顆三分球砍進本季個人新高22分，小牛單場19顆三分球平隊史紀錄，以111：79擊敗公鹿中止四連敗。

昨對灰狼後繼無力慘遭逆轉，小牛今續戰主場成功把握半場領先摘下勝利，頭號功臣麥休斯賽後直呼贏球令人神清氣爽，大家都感覺很棒，再也不用尋求心靈上的贏球，而是真的拿到一場貨真價實的勝利，此役他上場34分鐘展現超高命中率，全場14投8中砍進6顆三分球，攻下本季個人新高22分，單場8助攻也是入隊以來單場最佳表現。

麥休斯飆6記外線飆本季新高22分。（美聯社）

談到此役贏球的關鍵，麥休斯認為他們打的是籃球，其中一個最難防守的就是隨機動作，而這剛好是他優勢所以能盡情發揮所長，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也說，今天球的傳導相當好，過去幾天球隊訓練重點就是多傳球、減少運球停滯比例，昨天對灰狼上半場其實表現很好，但下半場沒能維持成為敗因。

此役開賽後不到30秒，公鹿迅速用空中接力暴扣搶分做足下馬威，小牛隨後跳投得手扳平比數，雙方持續拉鋸緊咬比分，首節尾聲麥休斯外線得手開啟小牛11：4攻勢開始擴大領先。第二節開打不到一分鐘，小牛精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）砍進個人生涯第1800顆三分球、成為聯盟史上第14位達陣球員，隊友也以好表現持續接管比賽，中鋒梅傑里（Salah Mejri）怒賞字母哥麻辣鍋，小牛外線連發拉開為雙位數領先。

諾威斯基投進生涯第1800顆三分球，聯盟史上第14位達陣。（美聯社）

易籃後小牛團隊防守持續施壓緊盯對手，然而失誤次數也隨之增加，被字母哥和米德爾頓（Khris Middleton）趁勢追分又將落後縮小為個位數差，小牛喊暫停後收到成效，麥休斯再度接管比賽扳回雙位數領先，老將巴瑞亞也一掃昨9投2中怨氣屢屢拿分，此役替補上陣23分鐘砍進4顆三分球獲本季個人新高20分並傳出7助攻，第4節還從中場附近飆進超大號壓哨三分球。

巴瑞亞板凳出擊斬獲20分7助攻。（美聯社）

板凳雙控費雷爾（Yogi Ferrell）和巴瑞亞攜手貢獻36分8助攻，在下半場接手控管比賽，全隊飆進19顆三分球追平隊史紀錄，火力源源不絕強勢拉開比分，反觀公鹿此役外線手感冰冷，全場25次嘗試僅6次得手，命中率僅2成4，團隊命中率、籃板、助攻次數皆遠低於對手打得格外辛苦，小牛在第四節一度取得32分大幅領先，成功在主場贏球中止連敗低潮。

2004至2012年皆效力小牛、是2011年奪冠功臣的40歲老將J.泰瑞（Jason Terry），今在比賽末段最後幾分鐘時替補上陣，雖然穿的是公鹿球衣，仍受到全場小牛球迷起立喝采的溫馨歡呼，僅有的幾次出手嘗試後皆獲得觀眾盛情喝采，小牛總教練笑說：「我知道他會得分的，我幾乎都要幫他鼓掌了，不知道這樣做妥不妥當囉，你知道我是怎麼想他的，他可是我們能戴上（冠軍）戒指的其中一個原因！」

字母哥獨木難支不敵小牛。（法新社）

泰瑞溫馨回娘家。（美聯社）