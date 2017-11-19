中職》沖繩想組第5隊 會長吳志揚拜會駐日代表謝長廷

〔體育中心／綜合報導〕由中華職棒選手所組成的亞冠賽台灣代表隊，雖然不敵日、韓國家隊，但整體戰力及進步幅度依然受到包括日、韓在內的國際關注，其中除了日前已提出希望能籌組球團，並認養台灣有球場的縣市為主場的澳職外，日本沖繩也正式提出，希望能夠籌組球團加入中職，聯盟會長吳志揚針對此項議題，也特別拜會台灣駐日代表謝長廷先生。

吳志揚會長指出，獲知日本沖繩提出意願，希望能籌組職業球團並且加入中華職棒，就立即展開初期評估工作，尤其是現行所訂出的加盟辦法中，有外資不得超過49%的規定。吳志揚強調，這樣的外資限制，同樣影響日前澳職提出在台灣成立一隊，並加入中華職棒的提案，相關議題最快將於12月的常務理監事會議中提出討論。

沖繩縣人口為142.3萬人，一直以來也是日職及韓職球隊的春訓基地，本身有高中棒球隊及六支成棒隊伍。大魯閣總經理謝國棟表示，沖繩距離台灣飛行時間為1小時多，又具備日職水準球場等基礎設施，同時沖繩也表達願意提供中職各球團季賽交通優惠，就是希望能夠朝成為中職第5隊的目標邁進。

台灣駐日代表謝長廷在會議中表示，這樣的職業運動合作，有助於台日間的友好，對於日本政府方面，代表處將會全力協助聯盟進行溝通與協調，讓有意願且有心的日本政府與民間，能共同參與中職的職業賽事。