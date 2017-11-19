路跑》博士生允文允武 清大田徑隊美津濃接力賽摘冠

美津濃馬拉松接力賽連續13年舉行。（大漢行銷提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕清大田徑隊今天在美津濃馬拉松接力賽大專乙組成功雪恥，總算擺脫「三連亞」，最終以2小時38分30秒成績，刷新大會紀錄，突破交通大學在2014年創下的2小時39分20秒。

擔任最後一棒的程紹奇目前就讀化工博士班，長跑成績優異，曾三刷校內1500公尺紀錄，更是校內書卷獎得主，他大三時由於成績相當優異，受到校方認可直接跳過研究所攻讀博士班。

清大田徑隊由昔日標槍名將周宜辰教練帶領，他透過量化訓練與數據來磨練選手。

程紹奇說：「這屆的學弟妹們實力上都非常好，加上我們無論是在訓練或是賽前都會利用量化數字來精算大家的（跑步）時間，並且隨時在共同的群組內回報，讓接下來的每一棒都能參考，進而調整自己的配速。在第七棒學弟交棒給我時，我其實就有信心今年有望破大會紀錄。」

2017 MIZUNO馬拉松接力賽今天上午於新北淡金公路熱力點燃，5000多名跑者不畏濕冷天氣，一早就在金山青年活動中心前廣場聚集，在台灣美津濃股份有限公司周宏津總經理、新北市政府教育局林奕華局長以及中華民國田徑協會翟學電副理事長等人的鳴槍聲中邁開腳步。

清大程紹奇擔任最後一棒。（大漢行銷提供）