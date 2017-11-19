海碩盃》女雙衛冕外將第一人！俄女攜白俄戰友封后

海碩盃女子網球雙打決賽，俄羅斯選手選手庫德梅托娃（右）、白俄羅斯選手莎巴蘭卡（左）奪下冠軍。（記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕單打失去的，雙打找回來！總獎金12.5萬美元（約376萬台幣）的2017年台北海碩女網公開賽，白俄羅斯莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）雖然單打提前出局，雙打與去年封后的俄國拍檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）上演逆襲秀，這位單打頭號種子一掃16強爆冷止步陰霾，庫德梅托娃也破天荒完成衛冕。

週日雙打決賽，莎巴蘭卡／庫德梅托娃後勁十足，儘管失誤連連丟掉首盤，次盤她們重整旗鼓，互破拉鋸進入搶7，連下4分扳回一城。戰線拉進「超級搶10」，「莎庫配」又延續火力，即使5：5被追平，又發動一波5：1關門猛攻，最終挾2：6、7：6（7：5）、10：6氣走第3種子英國布蘿迪（Naomi Broady）／澳洲愛妲柴克（Monique Adamczak），驚險大逆轉封后。

這座雙打冠軍，讓芳齡19、世界女單高居79的莎巴蘭卡，稍能彌補單打意外出局的損失；至於庫德梅托娃也榮膺台北海碩盃11屆以來首位連霸的外將，過去僅台將莊佳容曾於2008、09和10年締造雙打三連后。

海碩盃女子網球雙打決賽，俄羅斯選手選手庫德梅托娃（左）、白俄羅斯選手莎巴蘭卡（右）奪下冠軍。（記者王藝菘攝）

海碩盃女子網球雙打決賽，俄羅斯選手選手庫德梅托娃（左）、白俄羅斯選手莎巴蘭卡（右）。（記者王藝菘攝）

海碩盃女子網球雙打決賽，俄羅斯選手選手庫德梅托娃（左）、白俄羅斯選手莎巴蘭卡（右下）。（記者王藝菘攝）